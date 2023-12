എറണാകുളം : ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് പ്ലീഡറായിരുന്ന പി ജി മനുവിനെതിരായ പീഡനക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചു (Ex govt pleader PG Manu rape case special team for investigation). പുത്തൻകുരിശ് ഡിവൈഎസ്‌പി വിജയൻ ടി പി (DYSP Vijayan TP in charge in PG Manu rape case)യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘത്തെയാണ് ആലുവ റൂറൽ എസ്‌പി വൈഭവ് സക്സേന (Aluva rural SP Vaibhav Saxsena) നിയമിച്ചത്.