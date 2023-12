എറണാകുളം : അന്തരിച്ച സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു (CM and Ministers Homage to Kanam Rajendran). കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ നവകേരള സദസിന്‍റെ പൊതുപരിപാടി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ചെത്തി പ്രിയ സഖാവിന് അന്തിമാഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചത് (CPI Leader Kanam Rajendran passes away). വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണിയോടെ വിയോഗ വാർത്ത പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ സിപിഐ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, പി പ്രസാദ്, ചിഞ്ചു റാണി, ജി ആർ അനിൽ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു.