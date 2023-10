അതിനിടെ സിനിമാ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ബോംബിങിൽ പൊലീസ് ആദ്യ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു (First Case in Negative Reviews of Movies). 'റാഹേൽ മകൻ കോര' (Rahel Makan Kora Movie) എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഉബൈനിയുടെ പരാതിയിൽ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സിനിമ മോശമാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് സംവിധായകന്‍റെ പരാതി.