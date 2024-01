എറണാകുളം: ദൗത്യനിർവഹണത്തിലുണ്ടായ പോരായ്‌മകളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സഭാംഗങ്ങൾക്ക് കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ വിടവാങ്ങൽ കത്ത് (Cardinal George Alencherry expressing regret in his Farewell Letter). സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. വത്തിക്കാന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്.

ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലെ പോരായ്‌മകളിലും കുറവുകളിലുമാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിലും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത മെത്രാപ്പൊലീത്തയെന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്നുപോയ പോരായ്‌മകൾക്കാണ് ഖേദ പ്രകടനം (Cardinal George Alencherry apologises for the shortcomings in farewell letter).