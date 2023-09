എറണാകുളം : 2024ലെ ഓസ്‌കറിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായി 2018 - എവരിവൺ ഈസ് എ ഹീറോ (2018- Everyone is a Hero) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നടി വിനിത കോശി (Vinitha Koshy). 2018ല്‍ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷമാണ് വിനിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിത്രീകരണ വേളയിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും താരം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കിട്ടു (Actress Vinitha Koshy On 2018 Movie).