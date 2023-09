എറണാകുളം : 2018 - എവരിവൺ ഈസ് എ ഹീറോ (2018 - Everyone is a Hero) എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരട്ടിമധുരം പങ്കിട്ട് നടൻ ടൊവിനോ തോമസ് (Actor Tovino Thomas). ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സെപ്‌റ്റിമിയസ് അവാര്‍ഡില്‍ ഏഷ്യയിലെ മികച്ച നടനായി താരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (Tovino Thomas won Best Asian Actor trophy at the Septimius Awards). ഇതിന് പിന്നാലെ 2024 ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക ഓസ്‌കർ എൻട്രിയായും ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അന്താരാഷ്‌ട്ര അംഗീകാരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടോവിനോ തോമസ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് (Actor Tovino Thomas On 2018 Movie).