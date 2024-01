തിരുവനന്തപുരം: കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ സിപിഐ മുന്‍ നേതാവ് എന്‍ ഭാസുരാംഗനും കുടുംബവും പ്രതികള്‍. ഭാസുരാംഗനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ഇഡി പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു(ED Charges Bhasurangan Along With Five Family Members in Kandala Bank Scam). ഭാസുരാംഗന്‍റെ മകനും രണ്ട് പെണ്‍മക്കളും പ്രതികളാണ്. മകൻ അഖിൽജിത്തിന്‍റെ ഭാര്യയടക്കം കേസിൽ ആറ് പ്രതികളുണ്ട്.