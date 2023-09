ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പിജി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന്‍റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴയിലെ ടിഡി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും (TD Medical College In Alappuzha) പണിമുടക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു. പിജി, ഹൗസ് സര്‍ജന്‍ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ (Strike Of Doctors In Kerala) അടക്കം 300 ഓളം ഡോക്‌ടര്‍മാരാണ് പണിമുടക്കില്‍ പങ്കെടുത്തത്. രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത്. ഒപി പൂര്‍ണമായും ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നില്‍ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടത്തി.