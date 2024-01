മലപ്പുറം: വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് ദാരുണത്യം (The Biker Died In The Accident). ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പൂക്കോട്ടുംപാടം കവള മുക്കട്ട മേലെ പീടികയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 7.35 നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അകമ്പാടം മൊടവണ്ണ സ്വദേശി പ്രദീപാണ് മരിച്ചത്. ബൈക്ക് റോഡിലെ എഡ്‌ജിൽ തട്ടി ബസിന്‍റെ ബാക്ക് ടയറിന്‍റെ അടയിൽപ്പെട്ട് യാത്രികന്‍റെ തലയിലൂടെ ബസിന്‍റെ ടയർ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രദീപ് സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. കവള മുക്കട്ടയിലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വന്നതായിരുന്നു യുവാവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.