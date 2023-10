ബ്യൂണസ് ഐറിസ് : ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത (FIFA World Cup Qualifier) മത്സരത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്‍റീനയ്‌ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ജയം (Third Win For Argentina in World Cup Qualifier). സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസി (Lionel Messi) രണ്ടാം പകുതിയില്‍ പകരക്കാരനായെത്തിയ മത്സരത്തില്‍ പരാഗ്വെയെ (Paraguay) എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് അര്‍ജന്‍റീന തകര്‍ത്തത് (Argentina vs Paraguay Match Result). ബെല്‍ഗ്രാനോയിലെ എല്‍ മൊനുമെന്‍റല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ പ്രതിരോധ നിര താരം നിക്കോളസ് ഒട്ടമെന്‍ഡിയാണ് (Nicolas Otamendi) ലോകചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്കായി എതിര്‍ ഗോള്‍ വലയില്‍ പന്തെത്തിച്ചത്.