ബ്യൂണസ് ഐറിസ് : നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്‍റീനയ്‌ക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പ് സൗത്ത് അമേരിക്കന്‍ ക്വാളിഫയറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ജയത്തുടക്കം (World Cup Qualifier Argentina vs Ecuador ResultL). യോഗ്യതാറൗണ്ടിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇക്വഡോറിനെയാണ് മെസിപ്പട വീഴ്‌ത്തിയത് (Argentina vs Ecuador). സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസി (Lionel Messi) നേടിയ ഒരു ഗോളിനാണ് അര്‍ജന്‍റീന മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ചുകയറിയത് (Messi Goal Against Ecuador).