ഹാങ്‌ചോ: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ (Asian Games 2023) ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വീണ്ടും സ്വര്‍ണം. മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യയുടെ രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ-ഋതുജ ഭോസാലെ സഖ്യമാണ് സ്വര്‍ണം നേടിയത് (Rohan Bopanna and Rutuja Bhosale win Gold at Asian Games 2023). ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയുടെ സുങ് ഹാവോ ഹുവാങ്- എൻ ഷുവോ ലിയാങ് എന്നിവരെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയത്. ഒമ്പതാം സീഡായ ചൈനീസ് തായ്പേയി താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് സെറ്റുകള്‍ക്കാണ് ബൊപ്പണ്ണ-ഋതുജ ഭോസാലെ സഖ്യം മത്സരം പിടിച്ചത്.

അതേസമയം ഹാങ്‌ചോയില്‍ ടെന്നീസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെഡലാണ് രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ-ഋതുജ ഭോസാലെ സഖ്യം നേടിയത്. നേരത്തെ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ രാംകുമാർ രാമനാഥൻ-സാകേത് മൈനേനി സഖ്യം വെള്ളി നേടിയിരുന്നു (Ramkumar Ramanathan and Saketh Myneni got the silver medal in Tennis men’s doubles). ഫൈനലില്‍ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ജേസൺ ജങ്-യു ഹ്‌സിയൂ എന്നിവരോടായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ തോല്‍വി.