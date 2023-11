റി​യോ ഡി ​ജ​നീ​റോ : ഫിഫ ലോകകപ്പ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ബ്രസീലിനെതിരെ ജയം നേടാന്‍ അര്‍ജന്‍റീനയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാനറികളുടെ തട്ടകമായ മാറക്കാനയില്‍ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു അര്‍ജന്‍റീന ജയിച്ച് കയറിയത്. ഇപ്പോഴിതാ മത്സരത്തിനിടെ അർജന്‍റൈന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലയണൽ മെസിയുമായുണ്ടായ വാഗ്വാദത്തെ തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തനിക്ക് വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രസീൽ ഫോർവേഡ് റോഡ്രിഗോ. (Brazil forward Rodrygo Claims he was racially abused after row with Lionel Messi in Argentina vs Brazil FIFA world cup 2026 qualifier match)