ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിനായി മെല്‍ബണില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ നടത്തിയ എംആര്‍ഐ സ്‌കാനില്‍ പേശിയ്‌ക്ക് വിള്ളലേറ്റതായി കണ്ടെത്തിയതായി നദാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇതിന്‍റെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങികയാണെന്നും താരം തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. (Rafael Nadal pulls out of Australian Open due to injury).