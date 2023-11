ലണ്ടന്‍ : പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ (Premier League) തുടര്‍തോല്‍വികള്‍ക്കൊടുവില്‍ വിജയക്കുതിപ്പുമായി മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് (Manchester United). സീസണിലെ 13-ാം മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ യുണൈറ്റഡ് ഗുഡിസണ്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ആതിഥേയരായ എവര്‍ട്ടണെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് (Everton vs Manchester United Match Result). അവസാന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും യുണൈറ്റഡ് സ്വന്തമാക്കുന്ന നാലാമത്തെയും തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാമത്തെയും ജയമായിരുന്നു ഇത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ വിസില്‍ മുഴങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് എവര്‍ട്ടണിനെതിരെ ലീഡ് നേടി. അലജാന്‍ഡ്രോ ഗര്‍നാച്ചോയുടെ അത്ഭുത ബൈസിക്കിള്‍ ഗോളാണ് യുണൈറ്റഡിനെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ മുന്നിലെത്തിച്ചത് (Alejandro Garnacho Best Goal In EPL). വലത് വിങ്ങില്‍ നിന്നും ഡലോട്ട് നല്‍കിയ ക്രോസ് പിറകിലേക്ക് ഓടിയാണ് ഗര്‍നാച്ചോ എവര്‍ട്ടണ്‍ വലയിലേക്ക് ബൈസിക്കിള്‍ കിക്കിലൂടെ പന്തെത്തിച്ചത് (Alejandro Garnacho Bicycle Kick Against Everton).