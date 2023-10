ഹൈദരാബാദ് : ലോകത്തിലെ മികച്ച പുരുഷ അത്‌ലറ്റിനായുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്ര നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു (Neeraj Chopra Nominated For Male Athlete of Year Award). അത്‌ലറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ അവാര്‍ഡിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമാണ് നീരജ്. 11 പേരുള്ള പട്ടികയിലാണ് നീരജ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് (Male Athlete of the Year Award 2023).