1500 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തില്‍ മൂന്ന് മിനിട്ട് 39.74 സെക്കന്‍ഡില്‍ ഫിനിഷ്‌ ചെയ്‌താണ് കോഴിക്കാട്ടുകാരനായ ജിന്‍സന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയത് (Jinson Johnson won bronze in men’s 1500m Asian Games 2023). ഈ ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അജയ് കുമാർ സരോജാണ് വെള്ളി നേടിയത്. മൂന്ന് മിനിട്ട് 38.94 സെക്കന്‍ഡിലാണ് അജയ് കുമാർ ഫിനിഷ്‌ ചെയ്‌തത്.

പുരുഷന്‍മാരുടെ ഷോട്ട് പുട്ടില്‍ തജീന്ദര്‍പാല്‍ സിങ്ങും 3000 മീറ്റര്‍ സ്റ്റീപ്പിള്‍ചേസില്‍ അവിനാഷ് സാബ്ലെയുമാണ് സ്വര്‍ണം നേടിയത്. ഷോട്ട്‌പുട്ട് 20.36 മീറ്റര്‍ ദൂരത്തേക്ക് എറിഞ്ഞാണ് തജീന്ദര്‍പാല്‍ സിങ്ങിന്‍റെ സ്വര്‍ണ നേട്ടം (Tajinderpal Singh Toor won Gold medal In men's shot put at Asian Games 2023).

പുരുഷന്‍മാരുടെ 3000 മീറ്റര്‍ സ്റ്റീപ്പിള്‍ചേസില്‍ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് റെക്കോഡിട്ടാണ് അവിനാഷ് സാബ്ലെ സ്വര്‍ണം നേടിയത്. 8 മിനിട്ട് 19.50 സെക്കന്‍റിലാണ് താരം ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. (Avinash Sable won the gold medal in men’s 3000m steeplechase at Asian Games 2023). ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തോടെ 2018-ല്‍ ജക്കാർത്തയില്‍ ഇറാന്‍റെ ഹുസൈൻ കെയ്‌ഹാനി സ്ഥാപിച്ച 8 മിനിട്ട് 22.79 ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് റെക്കോഡാണ് പഴങ്കഥയായത്.