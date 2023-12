ന്യൂഡല്‍ഹി: അഖിലേന്ത്യ ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മൂന്നംഗ അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ (Indian Olympic Association (IOA) formed ad hoc committee to run the operations of the Wrestling Federation of India (WFI). ഭൂപീന്ദര്‍ സിങ് ബജ്‌വ (Bhupinder Singh Bajwa) അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റില്‍ എംഎം സൊമായ (M M Somaya), മഞ്ജുഷ കാന്‍വാര്‍ (Manjusha Kanwar) എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങള്‍.