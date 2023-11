റിയോ ഡി ജനീറോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ യോഗ്യത റൗണ്ടിലെ ബ്രസീല്‍-അര്‍ജന്‍റീന മത്സരം വൈകിയാരംഭിച്ചതിനും അതിന് കാരണമായ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളിലും അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ച് ഫിഫ. (FIFA charges Argentina and Brazil after delay in World Cup qualifier at Maracana). പ്രസിദ്ധമായ മാറക്കാനയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നെ ഇരു ടീമുകളുടേയും ആരാധകര്‍ ഗാലറിയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഇടപെട്ട ബ്രസീലിന്‍ പൊലീസ് അര്‍ജന്‍റൈന്‍ ആരാധകരെ മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.