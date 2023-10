ഹാങ്‌ചോ: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് (Asian Games 2023) സ്വര്‍ണ നേട്ടം തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍. പുരുഷന്‍മാരുടെ 3000 മീറ്റര്‍ സ്റ്റീപ്പിള്‍ചേസില്‍ അവിനാഷ് സാബ്ലെയും ഷോട്ട് പുട്ടില്‍ തജീന്ദര്‍പാല്‍ സിങ്ങും സ്വര്‍ണം നേടി. 8 മിനിട്ട് 19.50 സെക്കന്‍ഡില്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്‌താണ് അവിനാഷ് സാബ്ലെ (Avinash Sable) ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് (Avinash Sable won the gold medal in men’s 3000m steeplechase at Asian Games 2023).