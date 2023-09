ഹാങ്ചോ: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിന്‍റെ (Asian Games 2023) 19-ാം പതിപ്പിന് വര്‍ണാഭമായ തുടക്കം. ഹാങ്ചോയിലെ ബിഗ് ലോട്ടസ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ അരങ്ങേറിയ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങില്‍ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷീ ജിന്‍പിങ്ങാണ് (Xi Jinping) ഗെയിംസിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് (Xi Jinping Declares Asian Games 2023 Officially Open) . ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ ആക്‌ടിങ് പ്രസിഡന്‍റ് രൺധീർ സിങ്‌ (Randhir Singh, acting president of the Olympic Council of Asia), അന്താരാഷ്‌ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് തോമസ് ബാച്ച് (Thomas Bach, President of the International Olympic Committee) എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.