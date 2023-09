കൊളംബോ : ഏഷ്യ കപ്പ് (Asia Cup 2023) ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഫൈനലില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ആധികാരിക വിജയം നേടിയാണ് ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്മാരായത് (India vs Sri Lanka). കൊളംബോയിലെ ആര്‍ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ശ്രീലങ്കയെ ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്‍റെ മികവില്‍ 50 റണ്‍സില്‍ എറിഞ്ഞിടാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായിരുന്നു. വെറും 37 പന്തുകളില്‍ ഇന്ത്യ മറുപടിയും കൊടുത്തു. ഏഷ്യ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാം കിരീടമാണിത്.

സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് കൂടി പടിവാതില്‍ക്കലെത്തി നില്‍ക്കെയുള്ള ഈ കിരീട നേട്ടം ടീമിന് പകരുന്ന ഊര്‍ജം ചെറുതാവില്ല. സമ്മാനദാന ചടങ്ങിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗങ്ങളെല്ലാം ഏഷ്യ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്കുള്ള ട്രോഫി ഉയര്‍ത്തി ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് പോസ് ചെയ്തിരുന്നു. ടീമിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 20-കാരന്‍ തിലക് വര്‍മ (Tilak Varma) ആയിരുന്നു ട്രോഫി ആദ്യം ഉയര്‍ത്തിയത്.

ടീമിലെ പുതിയ അംഗത്തിനോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്താൻ അവസരം നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ പതിവാണ്. എന്നാല്‍ തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്രോഫി ഉയർത്തിയത് ആരാണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മിഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നത് (Asia Cup 2023 Trophy Lifted person).

കളിക്കാരനോ പരിശീലകനോ ഫിസിയോയോ ആയിരുന്നില്ല അയാളെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം (Who Lifted Asia Cup 2023 Trophy). മേല്‍പ്പറഞ്ഞ റോളുകാരനല്ലെങ്കിലും ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമായ അയാളുടെ പേര് രഘു രാഘവേന്ദ്ര (Raghu Raghavendra) എന്നാണ്. ടീമിന്‍റെ 'ത്രോ ഡൗൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റി'ന്‍റെ ചുമതലയാണ് രഘു രാഘവേന്ദ്ര വഹിക്കുന്നത്.

നെറ്റ്‌സില്‍ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് സ്ലിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ബോള്‍ എറിഞ്ഞ് നല്‍കുന്നതാണ് രഘു രാഘവേന്ദ്രയുടെ ജോലി.ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ നിന്നാണ് രഘു രാഘവേന്ദ്ര ബിസിസിഐയുടെയും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെയും ഭാഗമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ത്രോ ഡൗണ്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് (First throw down specialist of Indian cricket team) കൂടിയാണ് രഘു. സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍, എംഎസ്‌ ധോണി തുടങ്ങിയവര്‍ക്കും പരിശീലനത്തിനായി പന്തെറിഞ്ഞ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് രണ്ട് ത്രോ ഡൗൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെക്കൂടി ബിസിസിഐ നിയമിച്ചതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ടീമിന്‍റെ പ്രകടനത്തില്‍ ത്രോ ഡൗൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍ വഹിക്കുന്ന റോളിനെക്കുറിച്ച് വിരാട് കോലി (Virat kohli) അടുത്തിടെ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

"ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി പരിശീലനം നൽകുന്ന ത്രോ ഡൗൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് കൂടി ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പ്രകടനത്തിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് നല്‍കണം. അവരുടെ സംഭാവനകള്‍ അവിശ്വസനീയമാണ്. നിങ്ങൾ അവരുടെ പേരും മുഖവും ഓർക്കണം, കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അവർ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്" - എന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ വാക്കുകള്‍ (Virat Kohli on throw down specialists)