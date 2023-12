മുംബൈ മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ നീക്കം തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വസീം ജാഫര്‍ പറയുന്നത്. (Wasim Jaffer on Rohit Sharma Mumbai Indians captaincy). ഒരു സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വസീം ജാഫറിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ...

"രോഹിത്തില്‍ നിന്നും ഇത്രപെട്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്‍സി മാറ്റിയ തീരുമാനം എന്നെ ശരിക്കും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതു വളരെ വേഗത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ട്രേഡ് ചെയ്‌തപ്പോള്‍ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാമെന്ന് ഹാര്‍ദിക്കിനെ അവര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് രോഹിതിനെ അറിയിച്ചോ എന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല" വസീം ജാഫര്‍ പറഞ്ഞു. (Wasim Jaffer reacts to Hardik captaincy transition)

ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മുംബൈ രോഹിത്തിനെ അറിയിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. (Rohit Sharma Was Informed About Mumbai Indians Captaincy Change During Cricket World Cup 2023). ഹാര്‍ദിക്കിന് കീഴില്‍ കളിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രോഹിത് ഫ്രാഞ്ചൈസിയോട് സമ്മതിച്ചതായും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തത്.