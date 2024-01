ദുബായ്‌ : 2023-ലെ ഐസിസിയുടെ മികച്ച പുരുഷ താരമാകാനുള്ള മത്സരം ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മില്‍. സർ ഗാർഫീൽഡ് സോബേഴ്‌സ് ട്രോഫിയ്‌ക്ക് നാമനിര്‍ദേശം ലഭിച്ച നാല് പേരില്‍ ഇന്ത്യയുടെയും ഓസീസിന്‍റേയും രണ്ട് വീതം താരങ്ങള്‍. ഇന്ത്യയുടെ വിരാട് കോലി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് നാമനിര്‍ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് (Virat Kohli and Ravindra Jadeja nominated for ICC Mens Cricketer of the Year 2023).