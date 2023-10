ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടത്തിനരികിലായിരുന്നു സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ അന്ന് വീണത്. ആ റെക്കോഡിനായി ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ കാത്തിരുന്നത് 12 വര്‍ഷങ്ങളാണ്. 2015ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ന്യൂസിലന്‍ഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ലോകകപ്പില്‍ വിരാട് കോലി ലേകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമായി മാറി (First Indian To Score Century Against Pakistan In Cricket World Cup).