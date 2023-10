കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഏകദിന ലോകകപ്പിലും ഫൈനലില്‍, എന്നാല്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ആ കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിടാന്‍ സാധിക്കാത്ത ടീമാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡ് (New Zealand). 2015ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയും 2019ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടുമായിരുന്നു കിവീസ് പ്രതീക്ഷകളെ തല്ലിക്കെടുത്തിയത്. കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് നഷ്‌ടമായ കിരീടം നേടാനുറച്ച് തന്നെയാണ് ഇക്കുറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ന്യൂസിലന്‍ഡിന്‍റെ വരവ്. നിലവില്‍ ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും മുന്നിലുള്ള ഏത് വമ്പന്മാരെയും വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ പോന്ന കരുത്ത് അവര്‍ക്കുണ്ട്. കെയ്‌ന്‍ വില്യംസണ്‍ എന്ന നായകന് കീഴില്‍ പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളുമായി ഇറങ്ങുന്ന കിവീസിന്‍റെ ഈ ലോകകപ്പിലെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളെ അറിയാം (Top Five New Zealand Players To Watch Out).