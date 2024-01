മുംബൈ : ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു (India Squad For First Two Test Against England). രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ ഇല്ലാതെയാണ് ടീം പ്രഖ്യാപനം. ഇഷാന്‍ കിഷന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ധ്രുവ് ജുറെലിന് (Dhruv Jurel) ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി.