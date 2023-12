പാള്‍ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഇന്ന് നടക്കും (South Africa vs India 3rd ODI). പാളിലെ ബോലന്‍ഡ് പാര്‍ക്കില്‍ (Boland Park) ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് നാലരയ്‌ക്കാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് ജയം നേടുന്ന ടീമിന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. ആദ്യ മത്സരം ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ ജയം നേടിയാണ് പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പമെത്തിയത്.

ബേലന്‍ഡ് പാര്‍ക്ക് പിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് (South Africa vs India 3rd ODI Pitch Report): ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്ന ബോലന്‍ഡ് പാര്‍ക്കിലെ വിക്കറ്റ് പൊതുവെ ബാറ്റര്‍മാരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ക്കും പിച്ചിന്‍റെ സഹായം ലഭിക്കും. ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്കോര്‍ 250 റണ്‍സാണ് (Average First Innings Score At Boland Park). ആദ്യ ബാറ്റ് ചെയ്‌തവരാണ് ഇവിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാവശ്യവും ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോസ് നേടുന്ന ടീം ആദ്യം ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.