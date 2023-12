പാള്‍ : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനം ജയിച്ച് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ (India Win ODI Series Against South Africa). നിര്‍ണായകമായ പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ 78 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി നാട്ടിയത് (South Africa vs India Third ODI Match Result). ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീം ഇന്ത്യ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ (Sanju Samson) സെഞ്ച്വറിക്കരുത്തില്‍ 296 റണ്‍സ് നേടിയപ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ പ്രോട്ടീസിന്‍റെ പോരാട്ടം 45.5 ഓവറില്‍ 218 റണ്‍സില്‍ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു (South Africa vs India 3rd ODI Score).