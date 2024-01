മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ഡിസ്‌നി+ഹോട്‌സ്റ്റാര്‍ ആപ്പിലും വൈബ്‌സൈറ്റിലും മത്സരം കാണാം. (How to Watch India vs South Africa 2nd Test match).