ഷഹീന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ടി20 ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായത് അബദ്ധത്തിലാണെന്നാണ് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. (Shahid Afridi on Shaheen Shah Afridi's T20I captaincy) ഒരു സ്വകാര്യ പരിപാടിക്കിടെ ഷഹീന്‍ അഫ്രിദിയേയും പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാന്‍, സര്‍ഫ്രാസ് അഹമ്മദ്, ഹാരിസ് റൗഫ് എന്നിവരെ വേദിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു 46-കാരന്‍റെ വാക്കുകള്‍. ഷഹീന്‍ ഷായ്‌ക്ക് പകരം ടി20 ടീമിന്‍റെ നായകനാവേണ്ടിയിരുന്നത് മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനായിരുന്നുവെന്നും ഷാഹിദ് പറഞ്ഞു. (Shahid Afridi wants Mohammad Rizwan as Pakistan T20I captain)