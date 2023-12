സെഞ്ചൂറിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ പ്രകടനത്തോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്ററായും വിരാട് കോലി മാറിയിരുന്നു (Most Runs By an Indian In South Africa).ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ കളിച്ച 32 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും അഞ്ച് സെഞ്ച്വറിയും പത്ത് അര്‍ധസെഞ്ച്വറിയും ഉള്‍പ്പടെ 1881 റണ്‍സാണ് കോലി ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറാണ്. 38 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 1724 റണ്‍സാണ് പ്രോട്ടീസ് മണ്ണില്‍ സച്ചിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.