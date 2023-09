ഗെയിലിനെ തകര്‍ക്കാന്‍ മൂന്ന് സിക്‌സിന്‍റെ ദൂരം : അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സറുകള്‍ നേടിയ ക്രിസ്‌ ഗെയിലിന്‍റെ നേട്ടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് നിലവില്‍ 36-കാരനായ രോഹിത്തുള്ളത് ((Rohit Sharma set to break Chris Gayle’s record for the most sixes in international cricket). 553 സിക്‌സറുകളടിച്ചാണ് ഗെയില്‍ പ്രസ്‌തുത റെക്കോഡിട്ടത്. നിലവില്‍ 451 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 551 സിക്‌സറുകളാണ് രോഹിത് പറത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ മൂന്ന് സിക്‌സറുകള്‍ കൂടി അടിച്ചാല്‍, ഹിറ്റ്‌മാന് ഗെയിലിനെ മറികടക്കാം.