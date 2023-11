ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 14 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ താരം 110 റണ്‍സും ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് (Ravindra Jadeja Stats In Cricket World Cup 2023). ലോകകപ്പില്‍ തന്‍റെ ഫോം തുടരുന്നതിനിടെ ടീമില്‍ തനിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് രവീന്ദ്ര ജഡേജ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ജഡേജയുടെ പ്രതികരണം (Ravindra Jadeja About His Role In Indian Team).