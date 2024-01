ഇതോടെ അവസരം മുതലെടുത്ത അഫ്‌ഗാന്‍ താരങ്ങള്‍ രോഹിത്തിന് മടക്ക ടിക്കറ്റ് നല്‍കുകയായിരുന്നു. കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗില്ലിനോട് രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കളിക്കളം വിട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ പാർഥിവ് പട്ടേൽ. (Parthiv Patel On Rohit Sharma Run Out In India vs Afghanistan 1st T20I)