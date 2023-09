ഹൈദരാബാദ് : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനായി (ODI World Cup 2023) പാകിസ്ഥാന്‍ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തി (Pakistan Cricket Team Reached India For ODI WC 2023). ലാഹോറില്‍ നിന്നും ബുധനാഴ്‌ച (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 27) പുലര്‍ച്ചെ പുറപ്പെട്ട സംഘം രാത്രിയോടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലെത്തിയത്. ഏഴ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാക് ടീമിന്‍റെ വരവ്. 2016ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനായിട്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍ ദേശീയ ടീം അവസാനമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്.

നാളെയാണ് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 29) പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആദ്യ സന്നാഹ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ന്യൂസിലന്‍ഡാണ് മത്സരത്തില്‍ ബാബര്‍ അസമിന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും എതിരാളികള്‍ (Pakistan vs New Zealand ODI WC Warm Up Match). ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിന് രണ്ടാം സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയേയും പാകിസ്ഥാന്‍ നേരിടും.