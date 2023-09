ദുബായ്‌: ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള (ODI World Cup 2023) അമ്പയര്‍മാരുടേയും മാച്ച് റഫറിമാരുടേയും 20 അംഗ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ഐസിസി (ODI World Cup 2023 match officials list). 16 അമ്പയര്‍മാരും നാല് മാച്ച് റഫറിമാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് പട്ടിക. 16 അമ്പയര്‍മാരില്‍ 12 പേര്‍ ഐസിസിയുടെ എലൈറ്റ് പട്ടികയിലുള്ളവരും നാല് പേര്‍ എമേര്‍ജിങ് അമ്പയര്‍മാരുടെ പാനലിലുള്ളവരുമാണ്.

ഐസിസി അമ്പയർമാരുടെ എലൈറ്റ് പാനലിലുള്ള മലയാളിയായ നിതിൻ മേനോനും (Nitin Menon) എലൈറ്റ് പാനൽ ഓഫ് മാച്ച് റഫറിമാരുടെ പാനലിലുള്ള ജവഗൽ ശ്രീനാഥുമാണ് (Javagal Srinath) പട്ടികയിലെ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ (Nitin Menon and Javagal Srinath among match officials for ODI World Cup 2023).

ഐസിസി എലൈറ്റ് പാനല്‍ ലിസ്റ്റിലുള്ള അമ്പയര്‍മാര്‍: നിതിൻ മേനോൻ (ഇന്ത്യ), ക്രിസ്റ്റഫർ ഗഫാനി (ന്യൂസിലൻഡ്), കുമാർ ധർമസേന (ശ്രീലങ്ക), മറൈസ് ഇറാസ്മസ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക), പോൾ റീഫൽ (ഓസ്‌ട്രേലിയ), റോഡ്‌നി ടക്കർ (ഓസ്‌ട്രേലിയ), ജോയൽ വിൽസൺ (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്), റിച്ചാർഡ് ഇല്ലിങ്‌വര്‍ത്ത് (ഇംഗ്ലണ്ട്), മൈക്കൽ ഗഫ് (ഇംഗ്ലണ്ട്), റിച്ചാർഡ് കെറ്റിൽബറോ (ഇംഗ്ലണ്ട്), അഹ്‌സൻ റാസ (പാകിസ്ഥാൻ), അഡ്രിയാൻ ഹോൾഡ്‌സ്റ്റോക്ക് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക).

ഐസിസി എമേര്‍ജിങ്‌ അമ്പയര്‍ ലിസ്റ്റിലുള്ള അമ്പയര്‍മാര്‍: ഷർഫുദ്ദൗള ഇബ്‌നെ ഷാഹിദ് (ബംഗ്ലാദേശ്), ക്രിസ് ബ്രൗൺ (ന്യൂസിലൻഡ്), പോൾ വിൽസൺ (ഓസ്‌ട്രേലിയ), അലക്‌സ് വാർഫ് (ഇംഗ്ലണ്ട്).

ഐസിസി എലൈറ്റ് പാനൽ ഓഫ് മാച്ച് റഫറിമാര്‍: ജവഗൽ ശ്രീനാഥ് (ഇന്ത്യ), ജെഫ് ക്രോ (ന്യൂസിലൻഡ്), ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റ് (സിംബാബ്‌വെ), റിച്ചി റിച്ചാർഡ്‌സൺ (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്).

2019-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പാകിസ്ഥാന്‍റെ അലീം ദാര്‍ ഇത്തവണ പുറത്തായി. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ അലീം ദാറിനെ ഐസിസി എലൈറ്റ് പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ക്ക് നവംബര്‍ 17 വരെയാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കുക.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ന്യൂസിലന്‍ഡും തമ്മിലാണ് ഉദ്‌ഘാടന മത്സരം. ജവഗൽ ശ്രീനാഥാണ് മത്സരത്തില്‍ മാച്ച് റഫറി ആവുന്നത്. നിതിന്‍ മേനോനും കുമാർ ധർമസേനയും സ്റ്റാന്‍ഡിങ് അമ്പയര്‍മാരാവുമ്പോള്‍ പോള്‍ വില്‍സണാണ് ടിവി അമ്പയര്‍.

ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, നെതർലൻഡ്‌സ് ടീമുകളാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. അഹമ്മദാബാദ്, പൂനെ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ലഖ്‌നൗ, ധർമ്മശാല, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത എന്നീ പത്ത് വേദികളിലായാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് അരങ്ങേറുക.

