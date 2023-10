ഹൈദരാബാദ്: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിന് എതിരെ ന്യൂസിലന്‍ഡിന് മികച്ച സ്‌കോര്‍. ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് നിശ്ചിത 50 ഓവറില്‍ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 322 റണ്‍സാണ് അടിച്ച് കൂട്ടിയത് (New Zealand vs Netherlands Score Updates). വില്‍ യങ് Will Young (80 പന്തില്‍ 70), രചിന്‍ രവീന്ദ്ര (51 പന്തില്‍ 51), ക്യാപ്റ്റന്‍ ടോം ലാഥം (46 പന്തില്‍ 53) എന്നിവരുടെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളാണ് കിവീസ് ഇന്നിങ്‌സിന്‍റെ നട്ടെല്ല്. 47 പന്തില്‍ 48 റണ്‍സെടുത്ത ഡാരില്‍ മിച്ചലും അവസാന ഓവറുകളില്‍ കത്തിക്കയറിയ മിച്ചല്‍ സാന്‍റ്‌നറും നിര്‍ണായകമായി.