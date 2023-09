കാന്‍ഡി : ഏഷ്യ കപ്പ് (Asia Cup 2023) ക്രിക്കറ്റില്‍ തങ്ങളുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും. നേപ്പാളാണ് എതിരാളി (India vs Nepal). ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതല്‍ക്ക് പല്ലേക്കലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കാലാവസ്ഥ ആശങ്കയായി നിലനില്‍ക്കുകയാണ് (IND vs NEP Asia Cup 2023 Weather report).

രാവിലെ മുതല്‍ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമാണ് പല്ലേക്കലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്റ്റേഡിയം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തുള്ളത്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് 2.30-നാണ് ടോസ്. എന്നാല്‍ 71 ശതമാനാണ് ഉച്ചയ്‌ക്ക് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. വൈകുന്നേരം ഇതു 43 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയുന്നുവെന്നത് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്.

പാകിസ്ഥാനോട് തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൂറ്റന്‍ തോല്‍വി വഴങ്ങിയാണ് നേപ്പാള്‍ വരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. മത്സരം റദ്ദാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഓരോ പോയിന്‍റുകള്‍ വീതം പങ്കുവയ്‌ക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ഇതോടെ നാല് പോയിന്‍റുമായി ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നേപ്പാളിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കും സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ ഉറപ്പിക്കാം. ഇനി മത്സരം മഴ മുടക്കിയാല്‍ നേട്ടം ഇന്ത്യക്കാണ്. രണ്ട് പോയിന്‍റുമായി സംഘത്തിന് അവസാന നാലിലേക്ക് കടക്കാം. മറുവശത്ത് നേപ്പാളിന് നാട്ടിലേക്കും മടങ്ങാം.

ബുംറയുണ്ടാവില്ല: ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. രോഹിത് ശര്‍മ, വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയ വമ്പന്‍ താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുകയാവും നേപ്പാളിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. പാകിസ്ഥാനെതിരായ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ മാറ്റം വരുത്തി തന്നെയാവും ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക.

കുടുംബപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ ടീമിലുണ്ടാവില്ല. മുഹമ്മദ് ഷമിയാവും പകരം ടീമിലെത്തുക (Mohammed Shami to replace Jasprit Bumrah). സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും മുമ്പ് ബുംറ ടീമിനൊപ്പം ചേരും.

മത്സരം കാണാന്‍ (Where to watch IND vs NEP match): ഏഷ്യ കപ്പ് 2023-ലെ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ഡിസ്‌നി+ഹോട്‌സ്റ്റാര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും മത്സരം കാണാം.

ഏഷ്യ കപ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡ് (Asia Cup 2023 India Squad): രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, വിരാട് കോലി, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, കെഎൽ രാഹുൽ, തിലക് വർമ്മ, ശാർദുൽ താക്കൂർ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, സഞ്ജു സാംസണ്‍ (ബാക്കപ്പ്).

ഏഷ്യ കപ്പ് നേപ്പാൾ സ്‌ക്വാഡ് (Asia Cup 2023 Nepal Squad): രോഹിത് പൗഡൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കുശാൽ ഭൂർട്ടൽ, കുശാൽ മല്ല, ആരിഫ് ഷെയ്ഖ്, ദിപേന്ദ്ര സിങ്‌ ഐറി, ഗുൽഷൻ ജാ, ആസിഫ് ഷെയ്ഖ്, ഭീം ഷാർക്കി, സോംപാൽ കാമി, കരൺ കെസി, സന്ദീപ് ലാമിച്ചാനെ, ലളിത് രാജ്ബൻഷി, പ്രതീഷ് ജിസി, സന്ദീപ് ജോറ, കിഷോർ മഹതോ, അർജുൻ സൗദ്, ധക്കാല്‍.