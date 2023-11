ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍ ഇപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ്. 2015, 2019, 2023 വര്‍ഷങ്ങളിലെ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ഷമി 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇതുവരെ എറിഞ്ഞിട്ടത് 45 വിക്കറ്റാണ്. 2003, 2007, 2011 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 23 ലോകകപ്പ് മത്സരം കളിച്ച് 44 വിക്കറ്റ് നേടിയ സഹീര്‍ ഖാന്‍, 33 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 44 വിക്കറ്റ് നേടിയ മുന്‍ താരം ജവഗല്‍ ശ്രീനാഥ് എന്നിവരുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോഡാണ് ഷമി എറിഞ്ഞിട്ടത് (Most Wickets For An Indian In Cricket World Cup 2023).