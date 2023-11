മുംബൈ : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ (Most Wickets In Cricket World Cup 2023) ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്ത് മുഹമ്മദ് ഷമി (Mohammed Shami). ലോകകപ്പിലെ ഒന്നാം സെമി ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ഏഴ് വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തോടെയാണ് പട്ടികയില്‍ ഷമിയുടെ കുതിപ്പ്. ആറ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 23 വിക്കറ്റാണ് ഈ ലോകകപ്പില്‍ ഇതുവരെ മുഹമ്മദ് ഷമി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ഷമിയുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് 70 റണ്‍സിന്‍റെ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. 9.5 ഓവര്‍ പന്തെറിഞ്ഞ ഷമി 57 റണ്‍സ് വഴങ്ങിയായിരുന്നു 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തിയത്. ഈ പ്രകടനത്തോടെ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന താരമായി മാറാനും ഷമിക്കായി (Most Wickets For India In Single World Cup Edition).