മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളില്‍ സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി കളിച്ചേക്കില്ല. (Mohammed Shami likely to miss two Tests against England). ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെ കാല്‍ക്കുഴയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്ക് പൂര്‍ണമായും ഭേദമാവാത്തതാണ് 33-കാരന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് വൈകിപ്പിക്കുന്നത്. (Mohammed Shami injury). മുഹമ്മദ് ഷമി ഇതേവരെ പന്തെറിയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിലവില്‍ പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.