മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ വെറും അഞ്ച് ഓവര്‍ മാത്രം പന്തെറിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ പ്രകടനത്തോടെ ലോകകപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേടിയ ബൗളര്‍ എന്ന മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കിന്‍റെ (Mitchell Starc) റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്താനും ഷമിക്കായി (Most Five Wicket Haul in Cricket World Cup). മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുവരും ലോകകപ്പ് വേദിയില്‍ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.