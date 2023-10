നിലവില്‍ സജീവമായിട്ടുള്ള താരങ്ങളില്‍ ലോകകപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയവരില്‍ നാലാമനാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി. ഷാക്കിബ് അല്‍ ഹസന്‍ (41), ട്രെന്‍റ് ബോള്‍ട്ട് (48), മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് (56) എന്നിവരാണ് പട്ടികയില്‍ ഷമിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് (Active Players With Most Wicket In World Cup ).