ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അണ്ടറേറ്റഡ് പേസര്‍ ആണ് മുഹമ്മദ് ഷമിയെന്നാണ് മുഹമ്മദ് കൈഫ്‌ പറയുന്നത് (Mohammad Kaif on Mohammed Shami after India vs Australia 1st ODI). സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലാണ് കൈഫ്‌ ഇക്കാര്യം എഴുതിയത്. തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഷമി ലോകകപ്പ് ഹീറോ ആണെന്നും കൈഫ് (Mohammad Kaif) തന്‍റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്‌പ്രീത് ബുംറയും (Jasprit Bhumrah) മുഹമ്മദ് സിറാജും (Mohammed siraj) ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ സ്ഥിരക്കാരായതോടെ പലപ്പോഴും ഷമിക്ക് ടീമിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.