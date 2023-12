സിഡ്‌നി: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്‍റെ (Indian premier league) ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക്. ഐപിഎല്‍ 2024- സീസണിന് മുന്നോടിയായി ദുബായില്‍ നടന്ന മിനി താര ലേലത്തില്‍ 24.75 കോടി രൂപയാണ് സ്റ്റാര്‍ക്ക് നേടിയത്. (Mitchell Starc becomes the most expensive player in IPL history). രണ്ടു കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുണ്ടായിരുന്ന 33-കാരനായി ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ തമ്മില്‍ കനത്ത പോര് തന്നെ നടന്നിരുന്നു.