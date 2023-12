സിഡ്‌നി: പാകിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണര്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ക്ക് വിരമിക്കല്‍ ടെസ്റ്റിന് അവസരം നല്‍കിയതിനെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് സഹതാരമായിരുന്ന മിച്ചല്‍ ജോണ്‍സണ്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തിക്ക് 42-കാരനായ ജോണ്‍സണ് വലിയ വില തന്നെ നല്‍കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള കമന്‍ററി ടീമിൽ നിന്ന് ഓസീന്‍റെ മുന്‍ പേസര്‍ കൂടിയായ മിച്ചൽ ജോൺസണെ പുറത്താക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്. (Mitchell Johnson gets dropped from the commentary panel for AUS vs PAK Test series)