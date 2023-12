ലണ്ടന്‍: ബെൻ സ്റ്റോക്‌സിനും (Ben Stokes) ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിനും കീഴിൽ ടെസ്റ്റില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഫയര്‍ബ്രാന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റാണ് 'ബാസ്‌ബോള്‍'. ഈ ആക്രമണാത്മക ശൈലിയിലൂടെ ടെസ്റ്റില്‍ ഏറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ടീമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ (England vs India Test) പര്യടനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സിനും സംഘത്തിനും കനത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ നായകന്‍ മൈക്കൽ വോൺ. (Michael Vaughan Bazball warning to England ahead of India Tests)