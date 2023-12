സെഞ്ചൂറിയന്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ബോക്‌സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിന്‍റെ (South Africa vs India 1st Test) ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യയെ മാന്യമായ നിലയില്‍ എത്തിച്ചത് കെഎല്‍ രാഹുലിന്‍റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനമാണ്. 137 പന്തുകളില്‍ 14 ബൗണ്ടറികളും 4 സിക്‌സറുകളുമടക്കം 101 റണ്‍സാണ് രാഹുല്‍ നേടിയത്. (KL Rahul Century)

(KL Rahul becomes 1st overseas player to hit 2 tons in Centurion). നേരത്തെ 2021/22 -ല്‍ സെഞ്ചൂറിയനില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ 260 പന്തുകളില്‍ 123 റണ്‍സ് അടിച്ചായിരുന്നു താരം തിരിച്ച് കയറിയത്. ഇതോടാപ്പം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ ഒന്നിലേറെ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികള്‍ നേടിയ ബാറ്റര്‍മാരുടെ എലൈറ്റ് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടാനും രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞു.