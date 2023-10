ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര്‍ 26) ശ്രീലങ്കയോട് എട്ട് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇംഗ്ലണ്ട് 33.2 ഓവറില്‍ 156 റണ്‍സില്‍ ഓള്‍ ഔട്ട് ആയപ്പോള്‍ ശ്രീലങ്ക രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 26-ാം ഓവറില്‍ വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു (England vs Sri Lanka). ഈ തോല്‍വിയോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമില്‍ എന്തായിരിക്കും തന്‍റെ ഭാവിയെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ക്യാപ്‌റ്റന്‍ ജോസ് ബട്‌ലര്‍ (Jos Buttler About His Future In England Team).